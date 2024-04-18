Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев прокомментировал инцидент в одной из столичных школ, когда школьник выпрыгнул из окна четвертого этажа, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Действительно, такое происшествие имело место. Мы зарегистрировали это происшествие в ЕРДР, то есть начали расследование, и только по его результатам мы сможем сделать выводы. На сегодня я не могу сказать достоверно о причинах совершенного происшествия. Для этого требуются необходимые исследования, назначение экспертиз, следственные действия, — сказал М. Кожаев на брифинге в Сенате.

Напомним, 17 апреля учащийся 8 класса школы-лицея № 72 выпрыгнул из окна 4 этажа школы. На место происшествия незамедлительно была вызвана скорая помощь, ребенок находится в больнице. У пострадавшего сотрясение головного мозга, травмы грудной клетки и живота, переломы правого предплечья и правой голени. Общее состояние тяжелой степени тяжести (за счет полученных травм), стабильное. Его состояние находится под контролем врачей.