Восьмиклассник выпрыгнул с 4 этажа в Астане

В столице подросток выпрыгнул из окна школы. Об этом сообщили в управлении здравоохранения и управлении образования Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

— 17 апреля учащийся 8 класса школы-лицея № 72 выпрыгнул из окна 4 этажа школы. На место происшествия незамедлительно была вызвана скорая помощь, ребенок находится в больнице, — говорится в информационном сообщении.

У пострадавшего сотрясение головного мозга, травмы грудной клетки и живота, переломы правого предплечья и правой голени. Общее состояние тяжелой степени тяжести (за счет полученных травм), стабильное. Его состояние находится под контролем врачей.

Соответствующими органами выясняются причины произошедшего. По данному факту департаментом полиции города возбуждено уголовное дело.