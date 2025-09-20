Школьник в шутку сообщил о террористах в полицию Павлодара

В ДП Павлодарской области поступило сообщение от подростка о том, что с ним рядом находятся террористы. Стражи порядка совместно с экстренными службами отправились на помощь, которая, в итоге, не потребовалась.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий, стражами правопорядка установлен и задержан 14-летний житель поселка Кенжеколь, который пояснил, что во время перемены, по просьбе одноклассников, шутя позвонил в экстренные службы. Несовершеннолетний доставлен в отдел полиции. После проведенной беседы передан под поручительство родителям. Также его законный представитель привлечен к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего,- сообщили в ДП Павлодарской области.

В полиции отметили, что начато досудебное расследование, и напомнили - уголовная ответственность за подобные действия наступает с 14 лет. Вместе с тем, наказание суровое: штраф почти до 20 миллионов тенге, либо исправительные работы, либо ограничение или лишение свободы до 5 лет.

