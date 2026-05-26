Школьник из Павлодара с первой попытки набрал 140 баллов на ЕНТ

Ученик павлодарской школы № 7 Альтаир Асет — обладатель знака «Үздік аттестат». На протяжении всего учебного года он уже не раз подтверждал высокий уровень своих знаний, передает корреспондент агентства Kazinform.

В управлении образования Павлодарской области рассказали, что школьнику удалось набрать максимально возможный балл при первой же сдаче основного ЕНТ.

В январе на пробном тестировании Альтаир смог достичь результата в 123 балла, затем в марте побил свой же рекорд, набрав 131 балл.

Ученик 11-класса в прошлом учебном году становился призёром городских и областных конкурсов «Абай оқулары», а летом на республиканском этапе в области Абай завоевал І место, продемонстрировав глубокие знания литературы и высокий уровень творческого мастерства.

— Альтаир ответственный, трудолюбивый, целеустремлённый и творчески одарённый ученик, который всегда стремится к новым вершинам. Сегодня его успех — это гордость не только школы, но и всего Павлодарского региона. За этим впечатляющим результатом стоят поддержка семьи, профессионализм учителей и многолетний труд самого выпускника, — отмечают в управлении образования Павлодарской области.

Весомых успехов школьник добился в интеллектуальных соревнованиях. Он является победителем городского и областного этапов олимпиады «Алтын түлек», а также призёром республиканской предметной олимпиады по математике, где занял ІІІ место, подтвердив высокий уровень логического мышления и аналитических способностей.

Напомним, ранее сообщалось, что на сдачу ЕНТ зарегистрировались 239 тысяч человек. Тестирование проводится с 10 мая по 10 июня.