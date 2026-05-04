Школьник из Астаны стал лучшим пилотом на чемпионате по дрон-футболу в США

Учащиеся из Астаны успешно выступили на международном чемпионате FIDA USA Drone Soccer Championship в США, завоевав призовые места, передает агентство Кazinform.

Как сообщили в акимате Астаны, на соревнованиях в США команду Казахстана представили учащиеся школы-лицея № 8. По итогам турнира они показали высокий результат и вошли в число призеров.

В личном зачете ученик этой школы Арсен Амантай занял первое место и получил звание «Супер пилот». Во время выступления он продемонстрировал уверенное управление дронами, быстрое принятие решений и высокий уровень технических навыков.

В командном зачете в США школьники из Астаны стали вторыми, подтвердив слаженную работу команды и качественную подготовку со стороны наставников.

Отметим, что в Астане в августе этого года впервые пройдет одна из самых престижных мировых олимпиад в области искусственного интеллекта для школьников — международная олимпиада по ИИ (IOAI).