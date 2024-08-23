Школьные линейки в Алматы пройдут 1 сентября

Во всех школах Алматы торжественные мероприятия ко Дню знаний пройдут 1 сентября . Об этом сообщили в акимате города, передает корреспондент агентства Kazinform.

- «День знаний» проводится 1 сентября в формате торжественного мероприятия с участием учащихся 1 классов на тему «Мектебім – мейірім мекені». 2 сентября на первом уроке проводится традиционный единый классный час с участием учащихся 2-11 классов на тему «Моя Родина – Казахстан!», «Менің Отаным – Қазақстан», далее уроки по расписанию, - отметили в акимате.

Ранее заместитель руководителя управления образования города Айдын Сайлаубай сообщал, что в воскресенье, 1 сентября, все дети будут отдыхать, а 2 сентября в школах пройдут небольшие линейки.