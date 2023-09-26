Школы Шымкента: кому по карману частное образование

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Шымкент оказался в числе бесспорных лидеров по количеству ежегодно открывающихся частных школ. Уже в минувшем году их число перевалило за сотню и сегодня составляет 115 учебных заведений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Высокая рождаемость и миграционные процессы

Всего же в Шымкенте 264 школы, в которых, по информации управления образования мегаполиса, обучаются 264,5 тысячи детей школьного возраста. Только за последние пять лет количество школ в Шымкенте увеличилось на 128 единиц.

«Открытию новых школ способствует большой спрос, который, в свою очередь, вызван высокой рождаемостью и активными миграционными процессами. Казахстанцы охотней оседают на юге, с его мягким климатом, нежели в северных регионах. Что касается рождаемости, то если в 2018 году в Шымкенте родилось 25 700 детей, то в минувшем году уже 37 400. Только в этом году мы приняли в первый класс 28 тысяч первоклассников. 11 класс закончили всего 12 тысяч учащихся. Понятно, что при такой ситуации город постоянно нуждается в открытии новых школ», - поделилась руководитель управления образования Шымкента Жанат Тажиева.

До 2018 года, когда в стране началась реализация инициативы подушевого финансирования частных школ, в Шымкенте спрос на ученические места стабильно превышал предложение. Ввод в эксплуатацию новых государственных школ лишь отчасти способствовал решению острого вопроса и город как ни старался, никак не мог изжить перманентную проблему трехсменных и уплотненных школ. Еще пять лет их в Шымкенте было 29 и 58 соответственно.

Деньги за учеником

Лишь реализация государственной инициативы подушевого финансирования, сделавшей для казахстанских бизнесменов привлекательным строительство и открытие частных школ, привело к заметной положительной динамике.

«Президент дал возможность частникам самим строить школы. Государство же осуществляет подушевое финансирование. За каждого ребенка бизнесмены получают определенную сумму. Плюс им полностью возмещаются расходы на строительство школ. Благодаря этой государственной инициативе в последние пять лет в Шымкенте построено 110 частных школ. В выигрыше оказались и предприниматели, и родители. Для первых частные школы – это успешный бизнес, для вторых – возможность выбрать для ребенка более комфортные условия обучения», - добавила Жанат Тажиева.

По информации управления образования, на сегодняшний день Шымкент, население в котором перевалило за миллион человека, избавлен от трехсменных и уплотненных школ. При этом почти 90% частных школ мегаполиса для учащихся бесплатные – все расходы на себя берет государство. Остальные 10%, так называемые статусные школы, обучение в которых платное.

«Обучение в частных школах и государственных школах не отличается. Они все работают в соответствии со стандартами Министерства образования. С той лишь разницей, что в некоторых частных школах родители платят за комфорт для своих детей и возможность дополнительного изучения каких-то языков или предметов. К примеру, в государственной школе по стандарту должно быть 25 учеников в классе. Платные школы набирают по 15-18 детей», - пояснила глава управления образования Шымкента.

Цена вопроса

На вопрос о стоимости обучения в частных школах Шымкента, корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили, что она зависит от многих факторов и колеблется от 20 000 до 2,6 млн тенге.

«У нас есть частные школы, пребывание в которых до обеда бесплатное, а после обеда нужно платить небольшую сумму – около 20 000 тенге. Это дополнительные услуги, которые оказывает школа и они не входят в общий стандарт. Родители платят за дополнительное питание и учителя, который занимается с детьми в группе продленного дня. Может также оплачиваться развозка детей по домам», - добавила Жанат Тажиева.

Самые дорогие частные школы

В числе статусных, первая частная гимназия Шымкента - «Арман», открывшаяся в городе еще в 1994 году. Это школа полного дня с 4-х разовым питанием, где дети находятся с 8:30 до 17:00. Помимо полиязычного образования, предполагающего преподавание предметов на казахском, русском и английском языках, в школе введено изучение французского языка. Кроме прочего, учащимся доступны спортивные секции и кружки. Ежемесячная стоимость обучения – 70 000 тенге.

В списке старожилов также шымкентская гимназия «Торжан», открывшаяся в городе в 1998 году. В гимназии ведется углубленное изучение казахского, русского, английского языков, информатики, математики, прикладной экономики. Здесь работают ученическое научное общество, музыкальная и хореографическая студии, картинная галерея, а также мини-центр по подготовке дошкольников. У детей 3-х разовое питание и дополнительные кружки. Ежемесячная стоимость обучения – 75 000 тенге.

Лицей Cambridge Line – относительно новое учебное учреждение с углубленным изучением английского языка. Обучение математике, физике, биологии, химии, информатики ведется на английском – казахском/русском языках. Проводится подготовка к IELTS и ЕНТ. В наличии есть спортивные и интеллектуальные кружки, трехразовое питание, развозка по городу.

Стоимость обучения в месяц – 245 000 тенге.

Международная инновационная школа полного дня Alan – также одно из новых частных учебных заведений Шымкента. Современный кампус, оснащенный по заверению администрации школы, по мировым стандартам, трехразовое питание, казахстанские и иностранные преподаватели. Образование, обещают в Alane, дети также получат международного уровня.

Стоимость обучения - 260 000 тенге в месяц.

Частная школа NurAlem делает упор на изучение языков. С первых дней дети изучают казахский, русский и английский языки. В классах по 14-16 человек. При этом обучение в первой половине дня для всех классов от 0 до 11 – бесплатное. И только за послеобеденные занятия, посещение кружков и питание, родители платят ежемесячно 35 000 тенге.

«Сейчас, когда в городе столько разных школ, у родителей появился выбор, а между самими учебными учреждениями возникла здоровая конкуренция, которая неизменно скажется на улучшении качества школьного образования», - резюмировала Жанат Тажиева.