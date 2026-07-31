Школы Польши теряют учеников из-за демографического кризиса

В Союзе учителей Польши заявили, что система школьного образования страны сталкивается с серьезными последствиями демографического кризиса, передает агентство Kazinform со ссылкой на Белта .

По мнению профсоюза, снижение рождаемости уже приводит к сокращению числа учеников, ставит под вопрос работу малокомплектных школ и требует пересмотра подготовки педагогов.

Председатель Союза учителей Польши Славомир Броняж напомнил, что профсоюз еще в 2011 году предупреждал о последствиях снижения рождаемости.

— Важно обсудить, как подготовить будущих учителей к тому, что они не смогут преподавать только один предмет, а будут обязаны преподавать математику, физику и химию. Эта тенденция видна невооруженным глазом, и нам следует начать готовиться к ней уже сегодня, — отметил он, указав, что необходимо принять законодательные меры по сокращению численности классов, особенно в средних школах, ведь демографический кризис автоматически приводит к снижению числа учеников в классе.

Кроме того, глава Союза призвал определить подход к дальнейшей работе малокомплектных школ, содержание которых обходится местным властям дорого.

По его словам, многие родители выступают за сохранение небольших школ рядом с домом, даже если в них обучается менее 80 учеников.

Вместе с тем в Польше сохраняется дефицит педагогических кадров. По данным Союза учителей, молодые специалисты составляют лишь около 3% работников системы образования. Исследование, проведенное при поддержке Варшавского университета, также показало, что только 28% действующих учителей намерены продолжить работу в профессии, тогда как остальные готовы уйти при первой возможности.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством БЕЛТА.

Ранее сообщалось, что в Эстонии школы столкнулись с дефицитом учителей.