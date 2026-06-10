Школы, детсады и жилые дома попали под отключение воды в Костанае

В Костанае из-за аварийных работ без водоснабжения временно остались 1447 абонентов. Также восемь соцобъектов и 14 коммерческих организаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом сообщили в предприятии «Костанай-Су».

Под отключение попали 96 жилых домов в районах улиц Сибирской, Алтынсарина, Хакимжанова, Маяковского и ряда других. Среди них многоэтажные и частные жилые дома.

Кроме того, ограничение водоснабжения затронуло восемь социальных объектов и 14 коммерческих организаций. В их числе школа-гимназия №18, детские сады №7 и «Sweet Baby», общежитие КРУ, мечеть, дорожная полиция, а также ряд торговых и сервисных объектов. Под отключение попала канализационная насосная станция №2.

В ГКП «Костанай-Су» принесли извинения жителям за доставленные неудобства.

Ранее жители Карасайского района Алматинской области пожаловались на перебои с электроснабжением и водоснабжением, причиной которых, по их словам, стали накопившиеся долги одной из обслуживающих организаций.