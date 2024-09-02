Школы Англии сталкиваются с кризисом из-за нехватки учителей

В Англии школы сталкиваются с кризисом, поскольку нехватка учителей приводит к увеличению количества классов и неквалифицированному персоналу, передает корреспондент агентства Kazinform.

Поскольку миллионы детей возвращаются в школу на следующей неделе, учащиеся из неблагополучных семей и жители Южной Англии в наибольшей степени страдают от нехватки учителей.

Они столкнутся с растущим кризисом в сфере образования, который характеризуется нехваткой учителей, неквалифицированным персоналом и увеличением размеров классов. Нехватка знаний, особенно острая в неблагополучных районах и по таким предметам, как математика и естественные науки, вызывает широкую обеспокоенность среди преподавателей и экспертов.

Больше всего страдают средние школы, многим из которых приходится полагаться на штатных учителей или инструкторов, преподающих предметы, в которых они не имеют достаточной квалификации. Согласно последним данным Министерства образования, почти половине (49%) тех, кто преподает испанский, не хватает уровня «А» по этому предмету, еще больше тревожных показателей по информатике (60%) и физике (42%).

Пепе Диасио, генеральный секретарь Ассоциации руководителей школ и колледжей, охарактеризовал ситуацию как «очень сложную», отметив, что это часто вынуждает школы нанимать неспециалистов и приводит к высокой текучести кадров, особенно в неблагополучных районах. По его словам, несогласованность в преподавательском составе затрудняет получение студентами непрерывного и специализированного образования, в котором они нуждаются.

Джон Хаусон, эксперт по подбору преподавателей и профессор Оксфордского университета Брукса, предупредил, что некоторые школы могут даже прекратить преподавать такие предметы, как физика, из-за нехватки квалифицированного персонала. Это, отметил он, может оказать долгосрочное влияние на шансы студентов поступить в лучшие университеты, особенно для лиц из неблагополучных семей.

Все чаще звучат призывы к правительству решить проблему нехватки учителей путем повышения заработной платы и улучшения условий труда. План Лейбористской партии по набору 6500 новых учителей приветствуется, но считается недостаточным для полного решения проблемы. Саймон Кидвелл, президент Национальной ассоциации директоров школ, подчеркнул, что рабочая нагрузка учителей, которая часто достигает 50 часов в неделю, должна быть снижена, чтобы сделать профессию более привлекательной.

Министерство образования признало кризис и подчеркнуло важность своих усилий по привлечению большего числа преподавателей за счет предоставления бесплатных стипендий по ключевым предметам. Однако проблемы усугубляются конкуренцией со стороны более высокооплачиваемых рабочих мест в других секторах и растущей привлекательностью возможностей международного преподавания.