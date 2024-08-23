Школы Алматы перегружены: как решается проблема дефицита ученических мест

В Алматы проблему дефицита ученических мест хотят решить путем строительства новых и расширения существующих школ. До конца года планируется открыть 20 новых учебных заведений на 32,8 тысячи мест, передает корреспондент агентства Kazinform.

Руководитель управления образования города Сайран Сайфеденов на брифинге региональной службы коммуникаций сообщил, что в рамках реализации Национального проекта «Комфортная школа» в мегаполисе запланировано строительство 22 школ на 36,8 тысячи мест.

— До конца года планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию 20 школ на 32,8 тысячи мест. Оставшиеся две школы, рассчитанные на четыре тысячи мест, будут завершены и открыты в 2025 году, — сказал он.

Сайран Сайфеденов добавил, что особое внимание уделяется строительству 13 школ на 23 100 мест, которое ведет АО «Samruk-Kazyna Construction». Среди них до 1 сентября этого года будет введена в эксплуатацию школа № 97 на 600 мест. Кроме того, в октябре планируется открытие школы на две тысячи мест в микрорайоне Теректы.

В ноябре этого года ожидается завершение строительства трех школ на 4500 мест: это школа на пересечении улиц Розыбакиева и Левитана, школа в районе ЖК «Нурлы дала» на проспекте Райымбека и школа со сносом существующей школы № 154 в микрорайоне Акбулак.

— До конца года планируется завершить строительство ещё восьми школ на 15тысяч мест, среди которых школы в микрорайонах Карасу, Самгау, Шугыла, Курамыс, а также на улицах Егизбаева, вдоль Кульджинского тракта, проспекте Райымбека, 210, на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Ашимова, — добавил глава управления образования.

Кроме того, строительство восьми школ на 11 700 мест проводится частными инвесторами. Завершено строительство одной школы в микрорайоне Шугыла на 1200 мест. В микрорайоне Алгабас планируется строительство школы на две тысячи мест в рамках государственно-частного партнёрства, работы по этому проекту начнутся в октябре этого года, а завершение строительства ожидается в декабре 2025 года.

В рамках текущего ремонта в этом году планируется проведение работ в 180 государственных школах, на что выделено 5,9 млрд тенге. По состоянию на 19 августа, ремонт завершён в 169 школах, оставшиеся 11 школ планируют завершить ремонт к 25 августа.

— Что касается капитального ремонта, то в этом году он проводится в 13 государственных школах города. В четырёх из них работы уже завершены, а в остальных завершение запланировано на 2025 год, — сказал спикер.

По его словам, в городе есть три проблемных объекта, где сроки завершения работ затянулись. Ремонт школы № 9, начатый в феврале 2023 года, планируется завершить до конца сентября. Школа № 59, реконструкция которой началась в сентябре прошлого года, также должна быть сдана в эксплуатацию до конца сентября. Капитальный ремонт школы-интерната № 10 начался в июле прошлого года, и её ввод в эксплуатацию ожидается до конца года.

Также за счет местного бюджета ведется строительство двух школ на 550 мест каждая. Одну из них планируют завершить к концу сентября этого года в микрорайоне Саялы-2. Вторая школа строится в микрорайоне Зердели.

Заместитель акима города Асем Нусупова подчеркнула, что городские школы действительно перегружены из-за высокого ажиотажа при поступлении в первые классы. По её словам, дефицит ученических мест уже давно составляет от 28 до 30 тысяч.

— Что делается для решения этого вопроса акиматом? Прежде всего, мы очень надеемся на быструю реализацию проекта «Комфортная школа», планируется строительство 22 школ. Надеемся, что параллельно с реализацией этого проекта акимат будет ежегодно за счёт собственных средств финансировать строительство ещё 3-4 школ. Это зависит и от наличия земельных участков. Проблему исторического дефицита ученических мест закроет проект «Комфортная школа». В целом с 2026 года мы надеемся, что благодаря реализации национального проекта и городских строительных объектов постепенно перейдём даже на односменное обучение. Это даст возможность детям плодотворно заниматься дополнительным образованием, внеклассным обучением, подготовкой с репетиторами, — добавила Асем Нусупова.

Ранее сообщалось, что в Алматы в новом учебном году впервые пойдут в школу 28 тысяч детей. Максимальное количество первоклассников наблюдается в 204-й школе в Алатауском районе, где сформировано 18 первых классов.



