Школе в Акмолинской области подарили учебники ведущих мировых авторов

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинская область получила в дар от республиканского проектного офиса комплект учебников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

По поручению Главы государства Н.А. Назарбаева в рамках спецпроекта «Новое гуманитарное знание: 100 новых учебников» программы «Рухани жаңғыру» переведены первые 18 учебников.

Сегодня эти книги переданы в кабинет «Рухани жаңғыру» Жаксынской школы № 2. Такое решение обусловлено тем, что этот кабинет открыт одним из первых в республике. Также поводом послужила победа детей Жаксынского района на саммите детских общественных организаций, проведенного республиканским союзом детских общественных организаций «Жулдыз» под руководством Елены Дмитриенко. Учащиеся стали обладателями гран-при за особый вклад в развитие детского лидерства.

Важно отметить тот факт, что эти учебники предназначены для вузов, и Жаксынская средняя школа № 2 - единственная и первая в республике, которая удостоилась такой награды.

Передавая издания акиму Жаксынского района Бауржану Малгаждарову, руководитель управления внутренней политики Гульжанар Шукеева отметила, что эти учебники составляют золотой фонд библиотек ведущих вузов Европы и США. А теперь они будут доступны жаксынской молодежи. Теперь вы имеете возможность черпать свои знания, прикоснувшись к уникальным шедеврам общемировой социально-гуманитарной литературы».

В мероприятии приняли участие директор ТОО «Ақмола-Тіршілік» Жабал Ергалиев, заместитель директора СДОО «Жұлдыз» Александр Пятков, общественность района, представители государственных органов, сотрудники регионального проектного офиса.

Кабинет «Рухани жаңғыру» - площадка для проведения многих районных мероприятий различного формата. Труды передовых ученых стали предметом гордости и достоянием жителей района.

С нового учебного года первые 18 учебников, переведенных на казахский язык, будут в распоряжении студентов и педагогов вузов страны.