Школам Астаны не хватает 17,4 тысячи ученических мест

В Астане на фоне устойчивого роста числа школьников сохраняется дефицит ученических мест. Как сообщили в управлении образования города Астаны в ответ на запрос агентства Kazinform он составляет 17,4 тысячи мест.

Для оценки динамики: в 2022 году школьный контингент в столице составлял 188,4 тыс. учащихся, в 2024 году — 215,6 тыс., а в 2025 году вырос до 258,4 тыс. человек. Таким образом, за три года численность школьников увеличилась почти на 70 тыс. человек.

В настоящее время в городе функционируют 205 школ, в которых обучаются 314,9 тыс. учащихся. При этом, как отмечают в ведомстве, в ряде районов сохраняется переуплотнение классов и фиксируется нехватка ученических мест.

На этом фоне усиливается нагрузка на образовательную инфраструктуру: в 18 школах сохраняется переуплотнение, а отдельные районы столицы продолжают испытывать дефицит мест в школах шаговой доступности.

Для сравнения, за последние три года в столице введены в эксплуатацию 44 новые школы общей мощностью 110 тыс. ученических мест. Однако темпы роста населения и миграционного притока продолжают оказывать давление на систему образования.

Дефицит в 17,4 тыс. ученических мест означает, что даже с учетом построенных школ спрос на образовательные места в столице продолжает превышать предложение, что связано с быстрым ростом числа школьников за последние годы.

Ранее депутат Мажилиса Ажар Сагандыкова заявила, что 300 тысяч казахстанских детей могут вернуться в перегруженные школы из-за моратория.