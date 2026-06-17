300 тысяч казахстанских детей вернутся в перегруженные школы из-за моратория — депутат

По словам депутата Ажар Сагандыковой, за последние пять лет количество частных школ в Казахстане выросло в семь раз.

— Однако давайте признаем честно, что этот бум — это не триумф рыночной экономики, а вынужденный шаг. Частный сектор стал «костылем», которым государство попыталось закрыть собственные просчеты в планировании и катастрофический дефицит ученических мест. Правительство адресовало социальные обязанности частному бизнесу, — отметила Ажар Сагандыкова.

Депутат заявила, что планируемый мораторий может сильнее всего отразиться на регионах, где частные школы работают за счет государственного заказа.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

— Посмотрите на статистику Шымкента и Туркестанской области: там из 128 частных школ более ста работают абсолютно бесплатно для родителей, существуя исключительно за счет госзаказа. Если эти школы закроются из-за прекращения поддержки, куда пойдут более 300 тысяч детей? Они вернутся в государственные школы, которые и без того перегружены и работают в три смены, — сказала она.

В связи с этим, Сагандыкова предложила ввести дифференцированный подход к подушевому финансированию.

— Государство должно в полном объеме и без задержек субсидировать те частные школы, которые обучают детей бесплатно в регионах с высокой нехваткой мест. При этом поддержка элитных коммерческих школ со сверхдорогим обучением должна быть полностью прекращена, — считает депутат.

Кроме того, она призвала провести аудит национального проекта «Комфортная школа», устранить коррупционные риски при строительстве и вернуть государству статус главного, надежного и бесплатного поставщика образовательных услуг.

Напомним, Министерство просвещения РК приступило к системной работе по совершенствованию системы государственного финансирования частных школ. Так, планируется введение моратория на размещение госзаказа во вновь открываемых частных школах.

Ранее в интервью газете Turkistan Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости реформирования системы государственного финансирования частных школ.