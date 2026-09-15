Школа, построенная Казахстаном в Турции после землетрясений, приняла первых учеников

Школа построена по решению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева после разрушительных землетрясений в Турции. Проект стал вкладом Казахстана в восстановление пострадавшего региона и символом солидарности братских народов Казахстана и Турции.

Фото: Казахстанское агентство международного развития KazAID

Как сообщили в Казахстанском агентстве международного развития KazAID, школа рассчитана на 960 мест, включает 32 класса начального образования и 4 дошкольных класса. В образовательном учреждении уже работают 50 педагогов.

Фото: Казахстанское агентство международного развития KazAID

— Для качественного обучения и всестороннего развития учащихся создана необходимая современная инфраструктура и обеспечены комфортные условия, — отметили в агентстве.

В мероприятии приняли участие председатель правления Казахстанского агентства международного развития «KazAID» Нургали Арыстанов, заместитель губернатора провинции Газиантеп Якуп Кылынчоглу, представители местной общественности, родители и учащиеся.

Фото: Казахстанское агентство международного развития KazAID

После разрушительных землетрясений в провинции Газиантеп в 2023 году Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев инициировал строительство школы в рамках помощи народу Турции.

В мае этого года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии открытия данной школы.