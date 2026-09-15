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    Школа, построенная Казахстаном в Турции после землетрясений, приняла первых учеников

    Школа имени Ходжи Ахмета Яссауи в районе Нурдагы провинции Газиантеп Турции впервые приняла учеников, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Школа, построенная Казахстаном в Турции после землетрясений, приняла первых учеников
    Фото: Казахстанское агентство международного развития KazAID

    Школа построена по решению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева после разрушительных землетрясений в Турции. Проект стал вкладом Казахстана в восстановление пострадавшего региона и символом солидарности братских народов Казахстана и Турции.

    Школа, построенная Казахстаном в Турции после землетрясений, приняла первых учеников
    Фото: Казахстанское агентство международного развития KazAID

    Как сообщили в Казахстанском агентстве международного развития KazAID, школа рассчитана на 960 мест, включает 32 класса начального образования и 4 дошкольных класса. В образовательном учреждении уже работают 50 педагогов.

    Школа, построенная Казахстаном в Турции после землетрясений, приняла первых учеников
    Фото: Казахстанское агентство международного развития KazAID

    — Для качественного обучения и всестороннего развития учащихся создана необходимая современная инфраструктура и обеспечены комфортные условия, — отметили в агентстве.

    В мероприятии приняли участие председатель правления Казахстанского агентства международного развития «KazAID» Нургали Арыстанов, заместитель губернатора провинции Газиантеп Якуп Кылынчоглу, представители местной общественности, родители и учащиеся.

    Школа, построенная Казахстаном в Турции после землетрясений, приняла первых учеников
    Фото: Казахстанское агентство международного развития KazAID

    После разрушительных землетрясений в провинции Газиантеп в 2023 году Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев инициировал строительство школы в рамках помощи народу Турции.

    В мае этого года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии открытия данной школы.

    Касым-Жомарт Токаев Землетрясение в Турции Президент Казахстана Казахстан Турция Землетрясение Образование Строительство школа
    Акбота Кузекбай
    Акбота Кузекбай
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