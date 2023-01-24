Школа-интернат при республиканском колледже спорта в Алматы возобновит работу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта Асхат Оралов рассмотрел обращение родителей, учителей и спортсменов о необходимости возобновления работы школы-интерната при республиканском колледже спорта в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр на своей странице в сети Facebook сообщил, что в 2022 году учебное заведение закрыли, а талантливых тренеров, учителей и школьников перевели в другие организации образования.

«Министерством была проведена работа по возвращению лицензии. Сейчас ведется прием документов для обучения. В школе смогут учиться сотни детей, а работой будут обеспечены десятки профессиональных учителей и тренеров», - отметил Асхат Оралов.

Министр посетил интернат и ознакомился с подготовительными работами: оборудованием учебных кабинетов, обеспечением книг, подготовкой койко-мест в общежитии для приема всех детей. Уже готовы к старту спортзалы и столовая. По его словам, также будут утверждены новый тарификационный список учителей, расписание занятий и расписание дня.

«Интересы детей будут первостепенными для нашего министерства. Глава государства уделяет особое внимание развитию детского спорта. Большое начинается с малого. Для того, чтобы завтра мы могли гордиться новыми именами наших чемпионов, мы должны создавать все необходимые условия сегодня», - добавил министр.

Весной прошлого года сообщалось, что учеников и сотрудников закрывающегося в Алматы колледжа спорта перераспределят, а на его месте откроют Академический учебный центр.

Фото: www.facebook.com/Асхат Оралов