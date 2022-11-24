Школа и workout-площадка появятся в Актобе на изъятые по коррупционным делам деньги

24 Ноября 2022, 07:23

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе на деньги, изъятые по делам о коррупции, планируется достроить школу и возвести workout-площадку. Об этом говорили на совещании в акимате города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам первого заместителя руководителя Антикоррупционной службы Алмата Мырзалиева, в первом полугодии по коррупционным делам был возмещен ущерб в 197 млн тенге. В основном это дела о злоупотреблении должностыми полномочиями при реализации земельных участков СПК «Актобе».

«В рамках поручений Президента РК и руководства агентства нашим департаментом проводится целенаправленная работа по направлению средств, изъятых по коррупционным делам, на строительство школ и других соцобъектов. Мы реализуем проект по завершению строительства школы в поселке Кумжарган стоимостью 150 млн тенге, также планируется построить в Актобе workout-площадку стоимостью 47 млн тенге. Это не разовая акция, в дальнейшем также средства, поступившие в ходе коррупционных дел, будут направлены на социальные объекты области», - сказал он.

По словам акима города Асхата Шахарова, начато создание проектно-сметной документации workout-площадки, сам объект планируется начать строить весной следующего года.

«Несмотря на то, что мы каждый год строим в Актобе workout-, детские площадки, благоустраиваем дворы, подобных объектов в городе не хватает. Новая workout-площадка площадью 1000 квадратных метров будет построена в триатлон-парке. Это самая большая в стране workout-площадка. Думаю, строительство объекта удовлетворит спрос активной части горожан, кто занимается спортом на открытом воздухе», - сказал аким.

Основатель движения street workout Kazakhstan Айдым Жакупов также выразил уверенность, что строительство спортивного объекта станет своеобразным вложением в молодежь страны, у которой появится больше возможностей заниматься спортом и отказаться от вредных привычек.