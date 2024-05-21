Министр просвещения РК Гани Бейсембаев прокомментировал ранее распространившееся в сети видео, на котором школьники совершали намаз в одной из школ, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава ведомства заявил, что школа и религия должны быть строго разделены.

— Школы должны заниматься предоставлением качественного образования и воспитания. Поэтому категорически в организациях образования не допускается данная ситуация в нашей стране. Что касается того, чтобы было в соцсетях, когда религиозный представитель проводил с нашими детьми какие-то обряды. Это происходило, как мы выясняли, в мечети. Поэтому направлено в соответствующие госорганы, контролирующие все мечети, чтобы более не допускали без разрешения организации образования какие-либо мероприятия с нашими детьми. Это непозволительно и неправильно, — высказался Г. Бейсембаев.

Ранее министр обратил специальное внимание на вопрос ношения хиджаба в школах. Он заявил прямо, что школьникам нельзя приходить в школу в хиджабе, отметив, что никаких изменений в одежду учащихся не вносилось и дети по-прежнему должны носить утвержденную школьную форму.