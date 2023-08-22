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    12:50, 22 Август 2023 | GMT +6

    Можно ли в Казахстане приходить в школу в хиджабе

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    Фото: primeminister.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Все дети должны приходить в школу в школьной форме, согласно приказу Министерства просвещения от 2016 года. Так ответил министр Гани Бейсембаев на вопрос о ношении девочками хиджаба в школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «По Конституции, Казахстан является светским государством. Школа также считается светской. От 2016 года действует приказ относительно школьной формы. С тех пор никаких изменений в правилах не было. Поэтому дети должны приходить в школу в школьной форме», - сказал министр в кулуарах заседания Правительства РК.

    Он подчеркнул, что дети должны приходить в учебные заведения, согласно установленному порядку.

    «Основная цель школы – это дать ребенку качественное образование и воспитание. Решает ли поднятый вопрос эту задачу? Мы не должны спутать главную цель с другими помыслами людей», - добавил Гани Бейсембаев.

    Ранее министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев заявил, что вскоре будет принято решение о продлении учебного года до 31 мая в школах страны.
    Теги:
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