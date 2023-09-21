Школа горела в Таразе, есть пострадавшие

В Таразе произошел пожар в одной из школ, где велись строительные работы. Пострадали пятеро строителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению пресс-службы ДЧС Жамбылской области, 17 сентября в 00:32 в 3-этажном здании средней школы №44, в кабинете на третьем этаже произошел пожар.

«Площадь пожара 20 квадратных метров, - пояснили в ведомстве. - С 6 июня в этой школе, в одном блоке, проводятся ремонтные работы. Пожар локализован в 00:50 и ликвидирован в 00:52».

В результате происшествия с различными травмами госпитализированы пятеро человек. Четверо строителей женщины 37, 23 и 22 лет, один - мужчина 26 лет.

От департамента по ЧС Жамбылской области выезжали 34 человека личного состава, было задействовано девять единиц техники, уточнили в ведомстве.

Начато расследование, причина пожара устанавливается.

Версию о взрыве в школе №44 официальное ведомство не подтвердило.

По данным областного управления образования, строительно-ремонтные работы до сих пор продолжаются в семи школах областного центра.