РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:13, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Школа горела в Таразе, есть пострадавшие

    Пожар

    В Таразе произошел пожар в одной из школ, где велись строительные работы. Пострадали пятеро строителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По сообщению пресс-службы ДЧС Жамбылской области, 17 сентября в 00:32 в 3-этажном здании средней школы №44, в кабинете на третьем этаже произошел пожар.

    «Площадь пожара 20 квадратных метров, - пояснили в ведомстве. - С 6 июня в этой школе, в одном блоке, проводятся ремонтные работы. Пожар локализован в 00:50 и ликвидирован в 00:52».

    В результате происшествия с различными травмами госпитализированы пятеро человек. Четверо строителей женщины 37, 23 и 22 лет, один - мужчина 26 лет.

    От департамента по ЧС Жамбылской области выезжали 34 человека личного состава, было задействовано девять единиц техники, уточнили в ведомстве.

    Начато расследование, причина пожара устанавливается.

    Версию о взрыве в школе №44 официальное ведомство не подтвердило.

    По данным областного управления образования, строительно-ремонтные работы до сих пор продолжаются в семи школах областного центра.

    Теги:
    Пожар Жамбылская область Происшествия Тараз
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Сегодня, 20:20
    Рост гепатита А зафиксировали в Акмолинской области
    Сегодня, 20:00
    Парковка подорожает в аэропорту Астаны
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!