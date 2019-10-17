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вчера 22:21
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вчера 21:20
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Школ с трехсменным обучением в столице станет меньше
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов до начала рабочего дня ознакомился с ходом строительства двух школ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города Нур-Султана.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию столицы отметил важность активного привлечения частных партнеров в строительство школ с целью устранения нехватки мест.
Так, учебное заведение, которое строят на пересечении улиц Сауран и №24, рассчитано на 1200 мест. Новая школа позволит снять трёхсменное обучение в школах №84 и №85. Как отметил застройщик, подведены инженерные сети, закрыта кровля, к отделочным работам приступят в следующем году.
Вторым местом посещения стала школа на пересечении улиц Улы дала и №39. Учебное заведение также рассчитано на 1200 мест, что позволит разгрузить школы №59 и №76. Сейчас забиты только сваи.
Аким столицы А. Кульгинов отметил, что необходимо увеличить темпы строительства. Планируется, что строительство двух школ завершится в следующем году. В 2020 году планируется завершить строительство 12 школ на 9,5 тыс. ученических мест. На заседаниях городского Совета по инвестициям поддержано строительство 18 частных школ на 16 тыс. мест (в том числе 3 тыс. дошкольных мест). Сумма инвестиций составит более 50 млрд тенге.
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