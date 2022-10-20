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Школьные автобусы в Алматы запустят с 1 января

Автор:  
Еламан Турысбеков
20 Октября 2022, 12:12
Школьные автобусы в Алматы запустят с 1 января

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что специально для школ города закупят 100 автобусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница Бостандыкского района поинтересовалась у акима, когда в мегаполисе запустят школьные автобусы.

«На прошлом заседании маслихата мы внесли в бюджет расходы. В этом году мы закупим специально для школ 100 автобусов. Выделили 5,2 млрд тенге. Автобусы запустим 1 января. По городу мы выбрали 29 школ. По списку, который был предоставлен акиматом Бостандыкского района, в школах выше проспекта аль-Фараби автобусы будут курсировать по утрам», - ответил Ерболат Досаев.

Ранее заместитель акима Алматы Аскар Амрин сообщил, что планируется закуп 100 школьных автобусов на общую сумму 5,3 млрд тенге. Автобусы для подвоза учащихся к школам будут запускаться в пилотном режиме поэтапно.

Фото: abai.kz



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