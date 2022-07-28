28 Июля 2022 17:28

Школьные автобусы в Алматы будут запускать поэтапно

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Более 38 тыс. детей нуждаются в школьных автобусах в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге в СЦК руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева сообщила, что акимат сейчас активно работает над этим проектом, проводится мониторинг.

«Проводили опрос среди родителей, в настоящее время потребность составляет примерно 38 тыс. детей. Школьные автобусы будут внедрены, в первую очередь, в районах, где это остро необходимо. В пилотном проекте мы планируем ввести в четырех районах: Бостандыкском в горной местности, Наурызбайском, Алатауском и Медеуском. Сейчас определяем школы. Как только будут определены, конкретно по каждой школе составим маршруты. Есть автобусы на 20, 30, 50 мест. Это все зависит от того, какая потребность появится в школе. Также определим, сколько автобусов нужно в каждой школе. Проект будет внедряться поэтапно», - заявила Ляззат Жылкыбаева.

Она не назвала точную дату запуска автобусов.

«Все зависит от того, как эта процедура завершится. Любой механизм должен проходить определенные процедуры: это госзакупки, определение поставщика. Как только подведут итоги, будет реализован проект. Мы еще сумму не определили. Пока делаем мониторинг количества детей и автобусов», - пояснила Ляззат Жылкыбаев.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в следующем году будет реализована программа «Школьные автобусы».





Фото: abai.kz