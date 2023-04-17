Школьников второй смены перевели на дистанционный формат обучения в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Школьников и студентов второй смены перевели на дистанционный формат обучения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления образования Астаны.

«В связи с ухудшением погодных условий 17 апреля учащиеся 0-11 классов и студенты 1-2 курса колледжей второй смены переходят на дистанционный формат обучения», - сказано в сообщении управления образования Астаны.

До этого на дистанционный формат перевели учащихся первой смены.

Напомним, в Астане объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снегопада и ветра. Наблюдается задержка общественного транспорта.