Школьники утонули в Алматы: водоемы огородят

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Водоемы в микрорайоне Теректы в Алатауском районе, где недавно утонули трое алматинских школьников, огородят. Об этом сообщил аким района Азамат Калдыбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По всем водоемам на сегодняшний день идет инвентаризация. Мы должны определить. Сейчас идет разработка знаков, что там детям играть нельзя и опасно. У нас была создана рабочая группа, планируем огородить эти водоемы, но как именно, пока не могу сказать», - сказал аким.

Напомним, 13 февраля трое 13-летних школьников Денис Мельников, Вадим Сизов, Сабыр Дуйсегалиев погибли на водоеме с тонким льдом.

Позже в департаменте полиции города сообщили о начале расследования.