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Школьники утонули в Алматы: водоемы огородят

20 Февраля 2020 17:47
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Школьники утонули в Алматы: водоемы огородят

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Водоемы в микрорайоне Теректы в Алатауском районе, где недавно утонули трое алматинских школьников, огородят. Об этом сообщил аким района Азамат Калдыбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По всем водоемам на сегодняшний день идет инвентаризация. Мы должны определить. Сейчас идет разработка знаков, что там детям играть нельзя и опасно. У нас была создана рабочая группа, планируем огородить эти водоемы, но как именно, пока не могу сказать», - сказал аким.

Напомним, 13 февраля трое 13-летних школьников Денис Мельников, Вадим Сизов, Сабыр Дуйсегалиев погибли на водоеме с тонким льдом.

Позже в департаменте полиции города сообщили о начале расследования.


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Ключевые слова: Алматы, Происшествия, Безопасность,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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