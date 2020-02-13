Школьники утонули в Алматы: в ДЧС сделали заявление

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы трое 13-летних школьников погибли на водоеме в Алатауском районе. В связи с этим в ДЧС Алматы сделали заявление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ведомстве настоятельно рекомендуют гражданам не оставлять детей без присмотра, а также ежедневно предупреждать их, что сейчас очень опасно находиться на льду, тем более устраивать игры.

«В связи с положительным температурным фоном в первые дни февраля, на территории города Алматы на водоемах лед непрочен. В большинстве случаев гибели на водоемах в зимний период жертвами льда становятся дети, оставленные без присмотра, а также те, кто, пренебрегая советами спасателей, выходят на неокрепший лед», - сообщили в ДЧС.

Самой опасной считается середина водоема, тогда как к весне лучше избегать участков вблизи сливных труб, под мостами.

«Некоторые проверяют прочность льда ударом ноги. Это довольно опасный метод. Для этих целей лучше подходит палка, которой можно прощупывать лед перед собой. Опасно собираться группами на отдельных участках льда. При переходе замерзшего водоема группой важно соблюдать дистанцию в 5-6 метров друг от друга», - пояснили в ведомстве.

В случае чрезвычайной ситуации нельзя паниковать и совершать резкие движения. Спасатели советуют не нырять и не мочить голову, стабилизировать дыхание.

«Держась за край льда, нужно звать на помощь. Выбираться лучше на ту сторону льда, откуда пришли. Даже если лед ломается, не нужно оставлять попытки выбраться. Лучше попытаться осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ногу на лед. Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползти к берегу. Ни в коем случае не отдыхайте на морозе после того, как выбрались из полыньи. Отдохнуть можно только в теплом помещении. Если вы видите, что человек провалился под лед, то в первую очередь вызовите «скорую» и спасателей. Найдите длинную палку, веревку, доску, шест. Завяжите на конце веревки узел», - добавили в ДЧС.

Также следует постараться приблизиться к полынье по следам, последние 10-15 метров передвигаться ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою спасательные средства, осторожно двигаться по направлению к полынье.

«Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте ему веревку, подайте палку или шест. Осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны. Ползите в ту сторону, откуда пришли. Доставьте пострадавшего в теплое место», - рекомендовали в ведомстве.

Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см в пресной воде и 15 см в соленой. В устьях рек и протоках прочность льда ослаблена.

Также сложно измерить толщину льда «на глаз». Самый прочный лед — голубого цвета, прочность белого льда в два раза меньше, матово-белый или с желтоватым оттенком лед — ненадежен.

Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша.

Отметим, сейчас по факту гибели школьников проводится расследование.