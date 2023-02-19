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Школьники и студенты в Экибастузе будут учиться дистанционно из-за аварии на ТЭЦ

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
19 Февраля 2023, 19:15
Школьники и студенты в Экибастузе будут учиться дистанционно из-за аварии на ТЭЦ

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Школьники и учащиеся колледжей в Экибастузе будут учиться дистанционно с 20 по 24 февраля. В таком формате будут идти занятия и в организациях дополнительного образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

«По данным ТОО «Экибастузтеплоэнерго», на сегодняшний день подача тепла в городе выведена на оптимальные параметры, однако организациям образования необходимо время для прогрева помещений и достижения необходимого температурного режима. Мониторинг температуры в организациях образования ведется ежедневно. При достижении температурного режима, соответствующего санитарным нормам, школы, колледжи и организации дополнительного образования в индивидуальном порядке будут переводиться в штатный режим обучения», - говорится в сообщении отдела образования Экибастуза.

В детских садах будут работать дежурные группы.

Напомним, 18 февраля в 04:37 на Экибастузской ТЭЦ произошло повреждение на коллекторе подачи тепловой сети водогрейной части. Были остановлены водогрейные котлы со снижением параметров температуры теплоносителя.

К 20:00 ремонтные работы были завершены, после заполнения коллектора в 23:00 начата поочередная растопка водогрейных котлов для поднятия параметров тепловой сети.

Ранее сообщалось, что в Экибастузе восстанавливают теплоснабжение. По словам акима Павлодарской области Асаина Байханова, 19 февраля к 02:30 на теплоцентрали уже запустили три дополнительных котла.


Павлодарская область   Образование   Регионы   Экибастуз   ТЭЦ  
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