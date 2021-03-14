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    17:30, 14 Март 2021 | GMT +6

    Школьники города Арыс удостоены награды «Медаль Елбасы»

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    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Аким города Арыс М.Кадырбек принял учащихся, которые стали обладателями бронзовых медалей в рамках программы «Медаль Елбасы», инициированной «El Umiti». Цель данного проекта - создание условий для расширения образовательных, творческих, культурных и иных способностей и талантов для каждого участника независимо от его возраста, места жительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

    Молодежь региона впервые показала высокие показатели в масштабном проекте, в результате которого 7 учащихся стали обладателями призовых бронзовых медалей.

    На торжественном мероприятии глава города поблагодарил учащихся и учителей, которые прославляют регион, и пожелал им успехов.


    «В масштабном молодежном проекте приняли участие 11 тысяч молодых людей со всех регионов республики в возрасте от 14 до 29 лет. Из 80 участников Туркестанской области семь участников заняли призовые места. Особую благодарность выражаю учащимся, принявшим активное участие в проекте, проведенном в республике, и педагогам, внесшим неоценимый вклад в развитие системы образования нашего города и воспитание подрастающего поколения», - сказал аким города.


    В завершение аким города наградил и вручил подарки учащимся, занявших призовые места.


    Теги:
    Туркестанская область Образование
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