Школьники города Арыс удостоены награды «Медаль Елбасы»
Молодежь региона впервые показала высокие показатели в масштабном проекте, в результате которого 7 учащихся стали обладателями призовых бронзовых медалей.
На торжественном мероприятии глава города поблагодарил учащихся и учителей, которые прославляют регион, и пожелал им успехов.
«В масштабном молодежном проекте приняли участие 11 тысяч молодых людей со всех регионов республики в возрасте от 14 до 29 лет. Из 80 участников Туркестанской области семь участников заняли призовые места. Особую благодарность выражаю учащимся, принявшим активное участие в проекте, проведенном в республике, и педагогам, внесшим неоценимый вклад в развитие системы образования нашего города и воспитание подрастающего поколения», - сказал аким города.
В завершение аким города наградил и вручил подарки учащимся, занявших призовые места.