Школьники города Арыс удостоены награды «Медаль Елбасы»

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Аким города Арыс М.Кадырбек принял учащихся, которые стали обладателями бронзовых медалей в рамках программы «Медаль Елбасы», инициированной «El Umiti». Цель данного проекта - создание условий для расширения образовательных, творческих, культурных и иных способностей и талантов для каждого участника независимо от его возраста, места жительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

Молодежь региона впервые показала высокие показатели в масштабном проекте, в результате которого 7 учащихся стали обладателями призовых бронзовых медалей.

На торжественном мероприятии глава города поблагодарил учащихся и учителей, которые прославляют регион, и пожелал им успехов.

«В масштабном молодежном проекте приняли участие 11 тысяч молодых людей со всех регионов республики в возрасте от 14 до 29 лет. Из 80 участников Туркестанской области семь участников заняли призовые места. Особую благодарность выражаю учащимся, принявшим активное участие в проекте, проведенном в республике, и педагогам, внесшим неоценимый вклад в развитие системы образования нашего города и воспитание подрастающего поколения», - сказал аким города.

В завершение аким города наградил и вручил подарки учащимся, занявших призовые места.