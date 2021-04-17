Школьники будут учиться дистанционно в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области усилили карантин. Все школьники теперь будут учиться дистанционно, за исключением отдельных районов. Главный государственный санитарный врач области подписал новое постановление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, на территории Алматинской области количество случаев КВИ за последние 7 дней на 100 тысяч населения составило 91,1 случай, R число – 0,94.

В связи с этим внесены следующие изменения и дополнения в постановление от 9 апреля главного государственного санитарного врача Алматинской области:

- приостановить обучение в традиционном формате учащихся объектов среднего образования всех форм собственности и перевести обучение в дистанционный режим (онлайн). В отдаленных населенных пунктах, где интернет-связь не работает или работает со сбоями, разрешается обучение в традиционном формате с комплектацией классов не более 25 человек, с соблюдением масочного режима и социальной дистанции;

- разрешение проведения республиканских олимпиад по оценке знаний учащихся объектов среднего образования с заполняемостью не более 15 человек в помещении, рассадкой в шахматном порядке, соблюдением масочного режима и социальной дистанции не менее 2-х метров. При этом рекомендуется оборудовать помещения приборами для обеззараживания воздуха, разрешенными к использованию в присутствии людей (рециркуляторы, экранированные бактерицидные облучатели).

Настоящее постановление вступает в силу с 19 апреля 2021 года.