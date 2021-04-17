Школьники будут учиться дистанционно в Алматинской области
Согласно документу, на территории Алматинской области количество случаев КВИ за последние 7 дней на 100 тысяч населения составило 91,1 случай, R число – 0,94.
В связи с этим внесены следующие изменения и дополнения в постановление от 9 апреля главного государственного санитарного врача Алматинской области:
- приостановить обучение в традиционном формате учащихся объектов среднего образования всех форм собственности и перевести обучение в дистанционный режим (онлайн). В отдаленных населенных пунктах, где интернет-связь не работает или работает со сбоями, разрешается обучение в традиционном формате с комплектацией классов не более 25 человек, с соблюдением масочного режима и социальной дистанции;
- разрешение проведения республиканских олимпиад по оценке знаний учащихся объектов среднего образования с заполняемостью не более 15 человек в помещении, рассадкой в шахматном порядке, соблюдением масочного режима и социальной дистанции не менее 2-х метров. При этом рекомендуется оборудовать помещения приборами для обеззараживания воздуха, разрешенными к использованию в присутствии людей (рециркуляторы, экранированные бактерицидные облучатели).
Настоящее постановление вступает в силу с 19 апреля 2021 года.