Школьники Астаны будут оплачивать проезд по старому тарифу до сентября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ТОО «Астана LRT» рассказали о механизме внедрения дифференцированного тарифа на проезд в городском общественном транспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу организации.

«Было много вопросов от родителей школьников, так как для получения именной школьной транспортной карты с возможностью загрузки детских тарифов, необходимо предъявить справку с места учебы. Поскольку в летний период для многих это оказалось затруднительным, руководство города пошло навстречу родителям школьников и в летний период проезд при оплате наличными останется на прежнем уровне - 40 тенге в обычных городских маршрутах», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, с 21 июля в общественном транспорте столицы внедряется дифференцированный тариф на оплату проезда.

Фото:alrt.kz