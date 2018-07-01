Школьники Астаны будут оплачивать проезд по старому тарифу до сентября
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ТОО «Астана LRT» рассказали о механизме внедрения дифференцированного тарифа на проезд в городском общественном транспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу организации.
«Было много вопросов от родителей школьников, так как для получения именной школьной транспортной карты с возможностью загрузки детских тарифов, необходимо предъявить справку с места учебы. Поскольку в летний период для многих это оказалось затруднительным, руководство города пошло навстречу родителям школьников и в летний период проезд при оплате наличными останется на прежнем уровне - 40 тенге в обычных городских маршрутах», - сообщили в пресс-службе.
Напомним, с 21 июля в общественном транспорте столицы внедряется дифференцированный тариф на оплату проезда.
Фото:alrt.kz
- На сколько возрастут платежи после внедрения дифтарифа в Астане
- Аэропорт Нурсултан Назарбаев увеличил пассажиропоток международных линий на 26 %
- Астана должна стать образцом в создании безбарьерной среды - М. Ашимбаев
- Акция скорби по Денису Тену проходит в Астане
- Лагерь для детей с особыми потребностями открыли в Актюбинской области
- Обзор наиболее важных событий в Казахстане 20 июля
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана