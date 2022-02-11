Школьникам и студентам Алматы разрешили учиться в штатном режиме

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - И.о. главного государственного санитарного врача Алматы Садвакас Байгабулов подписал постановление о работе организаций образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, с 14 февраля разрешается обучение в штатном формате организациям образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности.

Ранее на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции был рассмотрен вопрос о переходе школ на полноценный офлайн формат обучения.

В итоге было решено, что с 14 февраля 2022 года учащиеся всех классов перейдут на традиционный формат обучения.