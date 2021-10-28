Школьник выпрыгнул из окна многоэтажки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы школьник выбросился из окна многоэтажки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информация о том, что ученик восьмого класса выпрыгнул из окна 11-го этажа, распространялась в мессенджерах.

В Департаменте полиции города Алматы прокомментировали происшествие.

«Данный факт управлением полиции Бостандыкского района зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.105 УК РК «Доведение до самоубийства». Причины и обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе производства. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

Позже стало известно, что погибшим оказался ученик Назарбаев Интеллектуальной школы.

«Администрация Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления Алматы подтверждает факт несчастного случая с учеником, произошедшим во внеурочное время 27 октября 2021 года. В настоящее время ведется следствие. В интересах несовершеннолетнего ребенка школа не может разглашать дополнительную информацию и давать комментарии», - сообщили в НИШ.

Недавно в Капшагае 13-летний подросток также совершил самоубийство - он повесился на балконе квартиры.