Школьник выпрыгнул из окна многоэтажки в Алматы
Информация о том, что ученик восьмого класса выпрыгнул из окна 11-го этажа, распространялась в мессенджерах.
В Департаменте полиции города Алматы прокомментировали происшествие.
«Данный факт управлением полиции Бостандыкского района зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.105 УК РК «Доведение до самоубийства». Причины и обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе производства. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.
Позже стало известно, что погибшим оказался ученик Назарбаев Интеллектуальной школы.
«Администрация Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления Алматы подтверждает факт несчастного случая с учеником, произошедшим во внеурочное время 27 октября 2021 года. В настоящее время ведется следствие. В интересах несовершеннолетнего ребенка школа не может разглашать дополнительную информацию и давать комментарии», - сообщили в НИШ.
Недавно в Капшагае 13-летний подросток также совершил самоубийство - он повесился на балконе квартиры.