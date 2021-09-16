Школьник скончался от прививки от коронавируса в Костанае – фейк

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В управлении здравоохранения Костанайской области опровергли информацию о смерти и тяжелом состоянии детей после прививок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В мессенджерах костанайцы активно распространяют аудио с голосом мужчины, вещающим о тайно проведённых прививках от коронавируса детям в школе №7 Костаная, о якобы смертельном случае и у нескольких - тяжёлых последствиях после прививок. Хочется призвать всех вас, уважаемые земляки - прекратите распространение этого фейка! Будьте адекватны! Прививки от коронавируса в Казахстане детям не делают. Информация о смерти и тяжёлом состоянии детей после прививок в 7 школе Костаная – ложь», - говорится в сообщении, опубликованном управлением здравоохранения в Instаgram ..

В ведомстве выразили уверенность в том, что специалисты правоохранительных органов вскорости установят личность человека, который выдумал и распространяет ложную информацию.