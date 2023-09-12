Школьник пытался покончить с собой в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области ученик четвертого класса пытался совершить суицид из-за издевательств со стороны школьников. Соответствующая информация появилась в соцсетях. Полиция проводит расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На одном из Telegram-каналов опубликовано фото мальчика, в описании к которому говорится, что 10 сентября в поселке Бесагаш ученик четвертого класса средней школы №29 пытался совершить суицид.

«Мальчик написал предсмертную записку и выпил пачку аспирина. Мама обнаружила ребенка в тяжелом состоянии», - говорится в посте.

По данным департамента полиции, 11 сентября в УП Талгарского района с заявлением обратилась гражданка Б., 1992 года рождения, по факту медикаментозного отравления ее несовершеннолетнего сына, 2013 года рождения.

«Данный факт зарегистрирован в УП Талгарского района по статье 105 части 3 УК РК. При проверке установлено, что несовершеннолетний ребенок, находясь дома, выпил около 10 штук таблеток, предположительно «ацетилсалициловой кислоты». В настоящее время, проводятся все необходимые следственные мероприятия с назначением экспертных проверок, для полного, всестороннего и объективного исследования обстоятельств дела. По результатам указанных работ по факту будет принято окончательное процессуальное решение», - прокомментировали в пресс-службе ДП Алматинской области.