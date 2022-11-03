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Школьник предложил акиму Алматы проект по предотвращению паводков

3 Ноября 2022, 16:41
Школьник предложил акиму Алматы проект по предотвращению паводков
3 Ноября 2022, 16:41

Школьник предложил акиму Алматы проект по предотвращению паводков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Учащийся одной из алматинских школ разработал проект «Зеленый дренаж», который будет решать проблему с паводками, и представил его акиму мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я ученик Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления. У меня для вас предложение. В нашем городе, в частности, в Алмалинском районе есть проблема луж и паводков во время дождей. Я разработал проект «Зеленый дренаж». Это такой колодец, внутри которого будет болотное растение и дальше грунт. То есть, мы восстанавливаем естественный круговорот воды. Вода туда попадает, фильтруется этими растениями, они специально рассчитаны на это, и тем самым мы не нагружаем ливнесточную систему. Я делал проект на основе исследования Филадельфии и многих других городов. Там проект успешно сработал, а я его подкорректировал для алматинских условий. Я прошу вас вместе со мной сделать пробный проект», - обратился ученик к акиму во время встречи с населением.

«Я посмотрю и дам поручение Ержану Иргебаевичу (аким Алмалинского района - прим.ред). Можете еще познакомится с руководителем управления экологии и окружающей среды. Давай, в пилотном режиме попробуем, почему бы нет», - ответил Ерболат Досаев.


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