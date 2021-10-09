Школьник погиб под колёсами грузовика в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 8-летний школьник, испугавшись собаки, выбежал на дорогу и попал под колеса грузовика в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что смертельное ДТП произошло 8 октября около 13:20 часов в городе Есик.

«35-летний водитель грузовой автомашины «Isuzu», следуя по улице Малькеева, допустил наезд на малолетнего пешехода. Предварительно установлено, что шедшего по тротуару 8-летнего школьника испугала собака, вследствие чего он выбежал на дорогу и попал под колеса грузовика. От полученных травм ребенок погиб на месте происшествия. Досудебное расследование по факту с назначением необходимых экспертиз проводится по ст.345 ч.3 УК РК», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.