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    10:14, 09 Октябрь 2021 | GMT +6

    Школьник погиб под колёсами грузовика в Алматинской области

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 8-летний школьник, испугавшись собаки, выбежал на дорогу и попал под колеса грузовика в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что смертельное ДТП произошло 8 октября около 13:20 часов в городе Есик.

    «35-летний водитель грузовой автомашины «Isuzu», следуя по улице Малькеева, допустил наезд на малолетнего пешехода. Предварительно установлено, что шедшего по тротуару 8-летнего школьника испугала собака, вследствие чего он выбежал на дорогу и попал под колеса грузовика. От полученных травм ребенок погиб на месте происшествия. Досудебное расследование по факту с назначением необходимых экспертиз проводится по ст.345 ч.3 УК РК», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.


    Теги:
    МВД РК ДТП Алматинская область Правоохранительные органы
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