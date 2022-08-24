Школьная ярмарка пройдет в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице на аллее Demalys Promenadе с 25 по 28 августа будет проходить школьная ярмарка в рамках общереспубликанской благотворительной акции «Дорога в школу». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

Ярмарка будет проводиться с 25 по 28 августа, с 10 до 19 часов.

Цель проведения мероприятия – оказание содействия и поддержки населению в подготовке детей к школе.

На ярмарке будут представлены товары как предпринимателей, так и отечественных производителей по сниженным ценам.

На прилавках родители и дети могут найти весь ассортимент школьных принадлежностей: от ручек, тетрадок и цветных красок до рюкзаков и школьной формы.

Также планируется организация работы неправительственных организаций, в частности, общественного фонда «Право» и Службы психологического сопровождения для детей и родителей с возможностью получить юридическую, социальную и психологическую консультацию специалистов по вопросам обеспечения прав детей и др.