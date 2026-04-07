Запрет на одежду, затрудняющую идентификацию личности: полиция разъясняет нормы казахстанцам

Запрет распространяется на любые предметы гардероба, затрудняющие визуальную идентификацию человека, включая: никаб, бурку, балаклаву, медицинские маски вне показаний, иные средства, закрывающие лицо.

— Подобные предметы мешают системам видеонаблюдения и технологиям распознавания лиц эффективно идентифицировать личность, что затрудняет раскрытие преступлений и расследование правонарушений. В ряде случаев злоумышленники сознательно используют закрывающую лицо одежду для совершения краж, грабежей, мошенничества и иных противоправных действий, — отмечают в полиции.

При этом запрет не касается традиционной, религиозной или национальной одежды, если лицо остается открытым.

— Разрешены: хиджаб, шейла, химар, аль-амира. Исключения из запрета предусмотрены законом. Лицо может быть закрыто по медицинским показаниям, в холодное время года, при исполнении служебных обязанностей, во время спортивных и культурных мероприятий, — добавили в полиции.

Во многих странах мира уже приняты аналогичные нормы. Казахстан присоединился к этой международной практике, сохранив баланс между обеспечением общественной безопасности и уважением к правам граждан.

— Данный запрет направлен не против веры или культуры, а исключительно на обеспечение прозрачности личности в общественных местах, где люди взаимодействуют друг с другом. Полиция проводит разъяснительную работу среди населения. Сотрудники полиции объясняют нормы нового закона, отвечают на вопросы граждан и ведут профилактическую работу, направленную на соблюдение правопорядка и защиту общественной безопасности, — рассказали в полиции.

Ранее в связи с ведением в Казахстане запрета на ношение одежды, полностью закрывающей лицо, включая никаб, в общественных местах, ДУМК опубликовало официальное разъяснение.