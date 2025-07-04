В Казахстане ограничили ношение одежды, закрывающей лицо: позиция ДУМК

В нём подчёркивается, что ограничения не направлены против религиозных убеждений или личного выбора.

— Это решение принято не для того, чтобы ограничить чью-либо религиозную принадлежность или личный выбор, а прежде всего, исходя из необходимости обеспечения общественной безопасности. Сегодня аналогичные меры принимаются во многих странах мира, в том числе в ряде мусульманских государств, — говорится в заявлении.

В ДУМК напомнили, что в Священном Коране в суре «Ан-Нур» (аят 31) содержится предписание женщинам сохранять скромность, но прямо не указывается на обязанность закрывать лицо. Также в ДУМК привели в пример, что пророк Мухаммад в одном из хадисов указал, что после половой зрелости женщине дозволено открывать лицо и кисти рук.

— Как видно из приведённых аята и хадиса, женщинам не предписано покрывать лицо. Это также не является частью традиции нашего народа, — отметили в ДУМК.

В ведомстве подчеркнули важность сохранения общественной стабильности и согласия, назвав их ключевыми ценностями современного общества.

— Ислам также призывает к гармоничному сосуществованию в обществе, соблюдению порядка и внесению вклада в мир и спокойствие государства.Поэтому давайте с пониманием отнесемся к закону и укрепим наше единство во имя общего блага, — дополнили в ДУМК.

Ранее Главой государства был подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел».