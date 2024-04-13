Шымкентцы массово поддержали экологическую акцию «Таза Қазақстан»

Сегодня в Шымкенте в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» проходит акция TazaShym. В данной акции активное участие принимают жители города, общественные активисты, работники организаций и предприятий, ветераны, представители интеллигенции и многие другие, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Шымкента.

В данной акции активное участие принимают жители города, общественные активисты, работники организаций и предприятий, ветераны, представители интеллигенции и многие другие.

С раннего утра в Шымкенте, объединенные общим желанием сделать город краше и чище, вышли на улицы с метлами, граблями и лопатами более 10 000 человек, 120 единиц специальной техники. Было побелено около 7 тысяч деревьев и вывезено более 160 кубометров мусора. Кроме того, было очищено около 6 тысяч метров ирригационных сетей.

Фото: акимат г. Шымкент

В мероприятии вместе с жителями приняли участие айтыскер, известная оперная певица – Майра Мухамедкызы, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан по боксу - Мухтархан Дилдабеков, акын Б. Байтуов.

Особую поддержку и активное участие в данной акции проявила молодежь Шымкента.

Молодежь города и жители провели уборку по главным проспектам города - Республики, Тауке хана, Б.Момышулы и на улицах А.Байтурсынова и Желтоксана. В частности, были вымыты остановки, очищены дороги, тротуары, урны, провели обрезку и побелку деревьев, вывезены мусор и проведены другие работы по уборке.

В акции приняли участие более 1000 молодежи, были вымыти 13 автобусных остановок, вычищены все пешеходные дорожки на указанных улицах, побелено 600 деревьев, вывезено около 1 тонны мусора.

Фото: акимат г. Шымкент

В мероприятии приняли участие директор «Русского драматического театра» – И.Вербицкий, Руководитель городского Молодежного ресурсного центра – З.Орынбаев, молодежь и жители города.

В Енбекшинском районе в числе прочих объектов была очищена от зимнего мусора территория парка «Алатау». Здесь не только вычистили всю ирригационную систему, но и провели дезинфекцию парка против вредных насекомых.

В целом же в работах по уборке района приняли участие более 870 человек, привлечено 26 спецтехники, очищено 6,4 км тротуаров, побелено и подстрижено 970 деревьев. Вывезено 48 м3 мусора, очищено 1150 м2 ирригационных систем.

Жители Каратауского района собрались у аллеи имени Т. Назарбекова, чтобы принять участие в общегородском мероприятии #TazaShym. Руководитель Каратауского районного молодежного ресурсного центра Бекарыс Бахадыр призвал молодежь и волонтеров поддержать инициативу Президента, принять активное участие и внести свой вклад в развитие города

В акции приняли участие более 520 человек, из них 150 дворников, 200 владельцев объектов предпринимательства, 100 жителей, 20 ветеранов, 50 молодых волонтеров. Привлечено 18 единиц спецтехники, очищены от мусора все тротуары, побелены 280 деревьев, покрашены 40 скамеек. Вывезено 28 кубометров мусора, очищены придорожные ирригационные системы.

Фото: акимат г. Шымкент

В Туранском районе жители района и активная молодежь провели работы по уборке, начиная с моста «Бадам» по Ташкентскому шоссе. Участники провели санитарную уборку, покос травы, обрезке и побелка деревьев, вывоз мусора и другие работы по уборке территории.

В акции приняли участие более 1650 человек, привлечено 45 спецтехники, очищено все тротуары, вывезено 127 м3 мусора, очищено 37 ка ирригационных систем.