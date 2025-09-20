Шымкент присоединился к Всемирному дню чистоты: убраны улицы, дворы и парки

В общегородском субботнике приняли участие тысячи горожан, молодежь, волонтеры, государственные учреждения, различные организации и образовательные учреждения.

Работы по благоустройству были организованы во всех районах города и начались с раннего утра. В частности, уборка стартовала на улице Мангельдина (дома № 32–34), переходе Конституции и на территории домов № 58 и 58/1 в микрорайоне Отырар. В работах приняли активное участие как местные жители, так и коллективы организаций.

Фото: акимат Шымкента

— В Аль-Фарабийском районе в субботнике приняли участие 937 человека и было задействовано 14 единиц спецтехники. В результате вывезено 22,2 тонны мусора. Также произведена обрезка деревьев, покос травы и санитарная очистка улиц и контейнерных площадок. В Енбекшинском районе работы охватили крупные социальные объекты и производственные зоны. В субботнике приняли участие 11 792 человека и 66 единиц техники. Общий объем вывезенного мусора составил 58 тонн. В Каратауском районе задействовано 968 человек и 18 единиц техники, вывезено 32,9 тонны бытового мусора. В Туранском районе в субботнике приняли участие 13 957 человек и 54 единицы техники. Было очищено 60 тонн мусора. Среди участников — 5230 жителей, более 1000 студентов, 115 социальных объектов и 212 субъектов предпринимательства, — сообщили в УВП по делам молодежи города Шымкента.

Фото: акимат Шымкента

В рамках Всемирного дня чистоты городским молодежным ресурсным центром была организована масштабная акция под названием «Шымкент — чистый город!». Около 200 активных молодых шымкентцев провели уборку территории в населенном пункте Маятас.

Фото: акимат Шымкента

В ходе общегородского субботника проводились не только работы по сбору мусора, но также санитарная обрезка деревьев, покос травы, озеленение, покраска, мойка дворов и улиц, благоустройство и мелкий ремонт.

Фото: акимат Шымкента

В целом в субботнике, прошедшем во всех районах города, приняли участие десятки тысяч человек, было вывезено сотни тонн мусора. Жители Шымкента продемонстрировали ответственное отношение к чистоте родного города и доказали, что забота о порядке — это обязанность каждого.

Акимат города Шымкента сообщает, что мероприятия по формированию экологической культуры среди населения будут продолжены на системной основе. Также городские власти призывают всех жителей, волонтеров, представителей бизнеса и организаций активно участвовать в создании чистой и благоприятной городской среды.