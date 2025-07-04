Шестой антимонопольный пакет в Казахстане: какие поправки предусмотрены
В Мажилис внесен 6-й антимонопольный пакет поправок по новым условиям функционирования квазигосударственного сектора, передает корреспондент агентства Kazinform.
— В рамках поправок определен срок участия государства в юридических лицах, менее 50% акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лицах с учетом срока окупаемости проекта, но не более пяти лет. Согласно действующему законодательству ограничений по срокам участия государства в субъектах квазигосударственного сектора и окупаемости проекта не имеется, — говорится в ответе Олжаса Бектенова на депзапрос.
Он отметил, что согласие антимонопольного органа на создание юридического лица с государственным участием, за исключением организаций социальной сферы,
будет выдаваться на 5 лет с правом его разового продления на такой же срок.
— При отказе в его продлении юридическое лицо с участием государства будет включено в план приватизации. В целом вышеуказанные меры позволят упорядочить основания участия государства в предпринимательской деятельности и создать благоприятные условия для развития частного сектора, — сообщил глава Кабмина.
Также, по словам Олжаса Бектенова, предпринимательским кодексом предусмотрены пресечение и выявление нарушений законодательства в области защиты конкуренции, в том числе меры антимонопольного реагирования и другие.
Антимонопольный орган осуществляет:
- содействие развитию добросовестной конкуренции;
- предупреждение, выявление и расследование, пресечение нарушений законодательства в области защиты конкуренции;
- регулирование экономической концентрации;
- демонополизацию субъектов рынка, ограничивающих конкуренцию.
В рамках 6-го антимонопольного пакета поправок предусматриваются:
- включение в государственное регулирование цен товаров (работ, услуг) субъектов общественно значимых рынков в сфере реализации энергетического угля энергопроизводящим организациям;
- оказание услуг, технологически связанных с регулируемыми услугами субъектов естественных монополий;
- проведение не реже одного раза в три года анализа состояния конкуренции на товарных рынках, где выявлена ключевая мощность;
- вынесение предписания об устранении нарушений и их последствий без проведения расследования в случае несоблюдения ограничений субъектами государственной монополии, специального права;
- признание экономической концентрации ничтожной, если она совершена без получения согласия антимонопольного органа;
- отнесение к экономической концентрации передачи государством имущества субъекту рынка, в том числе предоставление радиочастот для оказания услуг сотовой связи, прав на недропользование, земельные участки и другие.
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