Шестой антимонопольный пакет в Казахстане: какие поправки предусмотрены

— В рамках поправок определен срок участия государства в юридических лицах, менее 50% акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лицах с учетом срока окупаемости проекта, но не более пяти лет. Согласно действующему законодательству ограничений по срокам участия государства в субъектах квазигосударственного сектора и окупаемости проекта не имеется, — говорится в ответе Олжаса Бектенова на депзапрос.

Он отметил, что согласие антимонопольного органа на создание юридического лица с государственным участием, за исключением организаций социальной сферы,

будет выдаваться на 5 лет с правом его разового продления на такой же срок.

— При отказе в его продлении юридическое лицо с участием государства будет включено в план приватизации. В целом вышеуказанные меры позволят упорядочить основания участия государства в предпринимательской деятельности и создать благоприятные условия для развития частного сектора, — сообщил глава Кабмина.

Также, по словам Олжаса Бектенова, предпринимательским кодексом предусмотрены пресечение и выявление нарушений законодательства в области защиты конкуренции, в том числе меры антимонопольного реагирования и другие.

Антимонопольный орган осуществляет:

содействие развитию добросовестной конкуренции;

предупреждение, выявление и расследование, пресечение нарушений законодательства в области защиты конкуренции;

регулирование экономической концентрации;

демонополизацию субъектов рынка, ограничивающих конкуренцию.

В рамках 6-го антимонопольного пакета поправок предусматриваются:

включение в государственное регулирование цен товаров (работ, услуг) субъектов общественно значимых рынков в сфере реализации энергетического угля энергопроизводящим организациям;

оказание услуг, технологически связанных с регулируемыми услугами субъектов естественных монополий;

проведение не реже одного раза в три года анализа состояния конкуренции на товарных рынках, где выявлена ключевая мощность;

вынесение предписания об устранении нарушений и их последствий без проведения расследования в случае несоблюдения ограничений субъектами государственной монополии, специального права;

признание экономической концентрации ничтожной, если она совершена без получения согласия антимонопольного органа;

отнесение к экономической концентрации передачи государством имущества субъекту рынка, в том числе предоставление радиочастот для оказания услуг сотовой связи, прав на недропользование, земельные участки и другие.

Ранее мы писали, в каких случаях квазигоссектор может участвовать в бизнесе.