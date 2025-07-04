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    14:21, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Шестой антимонопольный пакет в Казахстане: какие поправки предусмотрены

    В Мажилис внесен 6-й антимонопольный пакет поправок по новым условиям функционирования квазигосударственного сектора, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: gov.kz

    — В рамках поправок определен срок участия государства в юридических лицах, менее 50% акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лицах с учетом срока окупаемости проекта, но не более пяти лет. Согласно действующему законодательству ограничений по срокам участия государства в субъектах квазигосударственного сектора и окупаемости проекта не имеется, — говорится в ответе Олжаса Бектенова на депзапрос.

    Он отметил, что согласие антимонопольного органа на создание юридического лица с государственным участием, за исключением организаций социальной сферы,
    будет выдаваться на 5 лет с правом его разового продления на такой же срок.

    — При отказе в его продлении юридическое лицо с участием государства будет включено в план приватизации. В целом вышеуказанные меры позволят упорядочить основания участия государства в предпринимательской деятельности и создать благоприятные условия для развития частного сектора, — сообщил глава Кабмина.

    Также, по словам Олжаса Бектенова, предпринимательским кодексом предусмотрены пресечение и выявление нарушений законодательства в области защиты конкуренции, в том числе меры антимонопольного реагирования и другие.

    Антимонопольный орган осуществляет:

    • содействие развитию добросовестной конкуренции; 
    • предупреждение, выявление и расследование, пресечение нарушений законодательства в области защиты конкуренции; 
    • регулирование экономической концентрации; 
    • демонополизацию субъектов рынка, ограничивающих конкуренцию.

    В рамках 6-го антимонопольного пакета поправок предусматриваются:

    • включение в государственное регулирование цен товаров (работ, услуг) субъектов общественно значимых рынков в сфере реализации энергетического угля энергопроизводящим организациям; 
    • оказание услуг, технологически связанных с регулируемыми услугами субъектов естественных монополий; 
    • проведение не реже одного раза в три года анализа состояния конкуренции на товарных рынках, где выявлена ключевая мощность; 
    • вынесение предписания об устранении нарушений и их последствий без проведения расследования в случае несоблюдения ограничений субъектами государственной монополии, специального права; 
    • признание экономической концентрации ничтожной, если она совершена без получения согласия антимонопольного органа; 
    • отнесение к экономической концентрации передачи государством имущества субъекту рынка, в том числе предоставление радиочастот для оказания услуг сотовой связи, прав на недропользование, земельные участки и другие.

    Ранее мы писали, в каких случаях квазигоссектор может участвовать в бизнесе.

    Теги:
    Депутаты Мажилис Олжас Бектенов
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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