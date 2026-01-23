Шестнадцати новым улицам дадут названия в ЗКО

Как сообщили в управлении культуры, развития языков и архивного дела ЗКО, в центре Акжаикского района, селе Чапаево, планируется дать названия 11 новым улицам.

Кроме того, в селе Коржын Аккозинского сельского округа Каратобинского района ведется работа по присвоению названий 3 новым улицам, а в центре Таскалинского района, селе Таскала, 2 новым улицам. Все они являются новыми улицами, ранее не имевшими названий.

В 2024–2025 годах в области переименование улиц не проводилось. До этого, в 2022–2023 годах, новые названия были присвоены 171 улице.

По данным акимата города Уральск, в прошлом году на заседаниях рабочей группы по ономастике в связи с 80-летием Победы обсуждался вопрос наименований около 30 улиц, по которым были внесены предложения. Однако решения об изменении их названий принято не было.

Напомним, ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области село Новопавловка было переименовано в Кумаксай.