    18:35, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Шестнадцати новым улицам дадут названия в ЗКО

    В Западно-Казахстанской области запланировано присвоение названий 16 новым улицам, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    ономастика
    Фото: Мұхтар Холдорбеков/Кazinform

    Как сообщили в управлении культуры, развития языков и архивного дела ЗКО, в центре Акжаикского района, селе Чапаево, планируется дать названия 11 новым улицам.

    Кроме того, в селе Коржын Аккозинского сельского округа Каратобинского района ведется работа по присвоению названий 3 новым улицам, а в центре Таскалинского района, селе Таскала, 2 новым улицам. Все они являются новыми улицами, ранее не имевшими названий.

    В 2024–2025 годах в области переименование улиц не проводилось. До этого, в 2022–2023 годах, новые названия были присвоены 171 улице.

    По данным акимата города Уральск, в прошлом году на заседаниях рабочей группы по ономастике в связи с 80-летием Победы обсуждался вопрос наименований около 30 улиц, по которым были внесены предложения. Однако решения об изменении их названий принято не было.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области село Новопавловка было переименовано в Кумаксай.

    Теги:
    Культура ЗКО Западно-Казахстанская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
