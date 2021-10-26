Шеститомное собрание сочинений Ильяса Есенберлина презентовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Центральном государственном музее РК в честь 50-летия со дня выхода в свет трилогии «Кочевники» состоялось открытие выставки «Трилогия «Кочевники» - предвестник Независимости», организованной совместно с Фондом имени Ильяса Есенберлина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках выставки состоялась презентация издания - шеститомного полного собрания сочинений Ильяса Есенберлина, изданного при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева, Фонда Нурлана Смагулова и АО «Монтажспецстрой». В издание вошли все произведения писателя, в том числе исторические эпопеи «Кочевники» и «Золотая Орда», а также романы, не вышедшие в советский период.

На данной выставке представлены фотоматериалы, документы, награды, рукописи, переписка с известными личностями и творческое наследие писателя – исторические произведения. Данная выставка создана на основе материалов Центрального государственного музея РК и Центрального государственного архива РК. В ней делается акцент на борьбу и сложный путь, который пришлось пройти писателю, чтобы написать и издать свою книгу.

На открытии выставки, гости подчеркнули особо важное значение трудов выдающегося писателя Ильяса Есенберлина в изучении исторических личностей Казахстана и в воспитании подрастающего поколения в духе национальных традиций и приобщения к отечественной истории.

Ильяс Есенберлин - выдающийся писатель, чье имя занимает одно из самых почетных мест в истории развития казахской литературы, один из крупнейших писателей, возрождающий дух нации и пробуждающий историческое сознание народа. Его наследие, получило общемировое признание за особый вклад в изучение многовековой истории Казахстана. За период творческой деятельности писателем создано 17 романов, которые обрели широкую известность, его книги переведены на 30 языков мира.

«Кочевники» — историческая трилогия Ильяса Есенберлина, которая состоит из трех книг. Автор воссоздает цельную картину истории казахов, решает общезначимые нравственные проблемы – борьбы за свободу и единение народа.

Творчество Ильяса Есенберлина широко известно не только в Казахстане, но и во всем мире, его книги переведены более чем на 30 языков мира, общий тираж его книг более 3 миллионов экземпляров. Высокую оценку его творчеству дал Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, назвав трилогию «Кочевники» «энциклопедией жизни казахского народа». Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что «историю казахов невозможно понять без глубокого знания трудов Есенберлина».