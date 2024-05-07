Шестилетняя девочка умерла в детсаду в Акмолинской области

Шестилетняя девочка умерла в одном из детских садов Бурабайского района Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в управлении здравоохранения Акмолинской области, трагедия произошла 6 мая в 13:30 в поселке Зеленый бор в ясли-саде «Ромашка», где был зафиксирован факт смерти шестилетнего ребенка.

— Во время тихого часа воспитатель обратил внимание на синюшность кожных покровов. Немедленно была вызвана медицинская сестра учреждения. Также была вызвана скорая медицинская помощь. До приезда скорой помощи медицинская сестра оказывала реанимационную помощь (СЛР). Реанимационные мероприятия были безуспешными. По приезду скорой была констатирована биологическая смерть, — отметили в ведомстве.

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, по факту смерти малолетнего ребенка в одном из детских садиков Бурабайского района возбуждено уголовное дело.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства выясняются, — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Бурабайском районе разбился, катаясь на арендованном велосипеде, 16-летний подросток, приехавший на экскурсию из Астаны.



