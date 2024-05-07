Предоставивший велосипед разбившемуся подростку предприниматель работал нелегально в Бурабае

16-летний подросток из Астаны разбился во время экскурсии в Бурабае. Предприниматель, предоставивший мальчику велосипед, работал нелегально, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело.

— Предварительно установлено, что несовершеннолетний, взяв напрокат велосипед, совершил столкновение с деревом. От полученных травм скончался на месте происшествия. Назначены экспертизы, расследование продолжается, — прокомментировали в полиции.

Как стало известно, 5 мая 16-летний подросток приехал в Бурабайский район из города Астаны в составе 18 учащихся одной из школ на экскурсию.

По словам руководителя управления туризма Акмолинской области Андрея Подгурского, ребята посетили ряд достопримечательностей, после чего двое из них взяли напрокат велосипеды.

— Предприниматель занимался этим незаконно, то есть разрешения, документов на прокат на территории курорта Бурабай у него не было. Сейчас следственными органами проводится работа по определению исправности транспортного средства. На том участке, где произошла трагедия, идет спуск с горы. Но по самой инфраструктуре пешеходные и велосипедные дорожки в целом безопасны, там соблюдены все требования, есть перила, есть просто трасса. Изначально, когда они строились, учитывался рельеф курорта нацпарка. И вторым немаловажным фактором было не навредить природе — построить с меньшим количеством вырубки деревьев, поэтому в каких-то местах дерево не срезалось, а его обходили, где-то есть повороты. Если в целом соблюдать технику безопасности и скоростной режим, то дорожки безопасны, — отметил Андрей Подгурский.

Между тем, теперь в зоне отдыха остро стал вопрос, связанный с незаконными услугами проката велосипедов и других транспортных средств. Как заверили в управлении туризма, будет отведено особое место, на котором и разместятся предприниматели, предоставляющие эти услуги.

— Определим вид транспорта, на котором возможно кататься на курорте, скорее всего, это будут велосипеды. Мотобайки нужно убрать, они тоже травмоопасны. Будут проведены рейды. Еще такой нюанс — те, кто сдает велосипеды, никаких шлемов и нарукавников посетителям не дают, а в рамках техники безопасности это должно быть обязательным условием. Ты не можешь сесть на катамаран без спасательного жилета, то же самое, как я считаю, должно быть и на велосипедных дорожках. Ты не сядешь на велосипед, пока не наденешь шлем и нарукавники, — подытожил Андрей Подгурский.

Летний сезон в зонах отдыха региона начинается с 1 июня. К этому времени, по словам руководителя управления туризма, вопрос с предоставлением услуг будет решен.