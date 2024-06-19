Шестилетний мальчик выпал из окна многоэтажки в Лисаковске

Ребенок выпал из окна многоэтажки в Лисаковске. Он госпитализирован, передает корреспондент агентства Kazinform

Как сообщила пресс-служба департамента ЧС Костанайской области, шестилетний мальчик выпал из окна, оставшись без присмотра взрослых. Ребенок был госпитализирован в больницу.

- Уважаемые родители, ДЧС Костанайской области призывает: не оставляйте маленьких детей без присмотра; никогда не рассчитывайте на москитные сетки - они не предназначены для защиты от падений. Не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых, - говорится в распространенном сообщении ведомства.

Ранее в Костанае из окна жилого дома выпал трехлетний ребенок.