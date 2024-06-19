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    21:46, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Шестилетний мальчик выпал из окна многоэтажки в Лисаковске

    больница
    Фото: freepik.com

    Ребенок выпал из окна многоэтажки в Лисаковске. Он госпитализирован, передает корреспондент агентства Kazinform

    Как сообщила пресс-служба департамента ЧС Костанайской области, шестилетний мальчик выпал из окна, оставшись без присмотра взрослых. Ребенок был госпитализирован в больницу.

    - Уважаемые родители, ДЧС Костанайской области призывает: не оставляйте маленьких детей без присмотра; никогда не рассчитывайте на москитные сетки - они не предназначены для защиты от падений. Не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых, - говорится в распространенном сообщении ведомства.

    Ранее в Костанае из окна жилого дома выпал трехлетний ребенок.

    Теги:
    Дети Регионы Костанайская область Происшествия
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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