21:46, 18 Июнь 2024 | GMT +6
Шестилетний мальчик выпал из окна многоэтажки в Лисаковске
Ребенок выпал из окна многоэтажки в Лисаковске. Он госпитализирован, передает корреспондент агентства Kazinform
Как сообщила пресс-служба департамента ЧС Костанайской области, шестилетний мальчик выпал из окна, оставшись без присмотра взрослых. Ребенок был госпитализирован в больницу.
- Уважаемые родители, ДЧС Костанайской области призывает: не оставляйте маленьких детей без присмотра; никогда не рассчитывайте на москитные сетки - они не предназначены для защиты от падений. Не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых, - говорится в распространенном сообщении ведомства.
Ранее в Костанае из окна жилого дома выпал трехлетний ребенок.