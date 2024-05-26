Трехлетний малыш выпал из окна жилого дома в Костанае

Ребенок выпал со второго этажа. Его госпитализировали с различными травмами в больницу, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе департамента ЧС Костанайской области, инцидент произошел сегодня днем на территории частного дома. Малыша с различными травмами госпитализировали в больницу.

В ведомстве напомнили о правилах безопасности и призвали не оставлять малолетних детей без присмотра взрослых.