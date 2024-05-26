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    12:14, 26 Май 2024 | GMT +6

    Трехлетний малыш выпал из окна жилого дома в Костанае

    из окна
    Фото: sputnik.by

    Ребенок выпал со второго этажа. Его госпитализировали с различными травмами в больницу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе департамента ЧС Костанайской области, инцидент произошел сегодня днем на территории частного дома. Малыша с различными травмами госпитализировали в больницу.

    В ведомстве напомнили о правилах безопасности и призвали не оставлять малолетних детей без присмотра взрослых.

    Теги:
    ДЧС Дети Больница Костанай
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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