Шестиквартирный жилой дом сгорел в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Уральске сгорел шестиквартирный жилой дом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области, происшествие случилось 17 октября в 19:10 часов по адресу улица Оте Мусина, №3. Загорелся 6-квартирный деревянный жилой дом барачного типа. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Пожар был локализован силами департамента ЧС в составе 26 сотрудников с 11 единицами техники в 21:30 часов и потушен в 22:46 часов.

За день до этого происшествия, 16 октября в 20:30 часов, случился пожар по адресу улица Мирная, №24, в селе Асан Байтерекского района. Загорелись гараж и баня, столовая и помывочное помещение, пристроенные к двухэтажному жилому дому. Площадь возгорания составила 140 квадратных метров. Пожар был локализован в 21:28 часов и потушен в 21:48 часов.

В обоих случаях обошлось без пострадавших. В настоящее время выясняются причины пожаров, размеры ущерба и виновные лица.