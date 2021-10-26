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    19:28, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Шестиклассник распылил перцовый баллончик в алматинской школе

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы шестиклассник распылил в школе перцовый баллончик. Об этом сообщили в департаменте полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В центр оперативного управления эта информация поступила сегодня в 17:25.

    «В одной из общеобразовательных школ Ауэзовского района учащийся шестого класса – гр. К., 2009 года рождения, на перемене распыли перцовый баллончик. В результате за медпомощью обратились четыре школьника и уборщица учебного заведения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, после чего будет дана соответствующая квалификация», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.


    Теги:
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