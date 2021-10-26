Шестиклассник распылил перцовый баллончик в алматинской школе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы шестиклассник распылил в школе перцовый баллончик. Об этом сообщили в департаменте полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В центр оперативного управления эта информация поступила сегодня в 17:25.

«В одной из общеобразовательных школ Ауэзовского района учащийся шестого класса – гр. К., 2009 года рождения, на перемене распыли перцовый баллончик. В результате за медпомощью обратились четыре школьника и уборщица учебного заведения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, после чего будет дана соответствующая квалификация», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.